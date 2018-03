Senza alcun motivo apparente, ha aggredito alcuni passanti che erano vicino a lei, sferrando calci e pugni ai malcapitati e arrivando infine a gettargli addosso dell'acido che ha provocato gravi ustioni al volto e su diverse parti del corpo. Solo quando le vittime si sono allontanate chiamando i carabinieri, si è scoperto che in realtà lei li aveva scambiati per degli scippatori che volevano farle del male, probabilmente a causa dell'abuso di alcol. È quanto accaduto nella serata di martedì a Firenze, in Piazza Indipendenza, intorno alle 22.30. Protagonista della singolare aggressione una 49enne nigeriana già conosciuta alle forze dell'ordine, sottoposta a fermo e portata nel carcere di Solliciano con l'accusa di lesioni personali gravi.

Sarebbe stata la stessa donna ad avvicinare le forze dell'ordine che erano giunte sul posto, denunciando di essere stata rapinata. Pochi attimi dopo, però, ai carabinieri si sono avvicinati anche due cittadini somali, i quali hanno subito lamentato che poco prima la donna li aveva aggrediti con calci e pugni, accusandoli di averla rapinata tanto da costringerli ad allontanarsi per evitare ulteriori violenze. Uno di loro in particolare

ha raccontato di avere dei forti bruciori dopo che la donna gli aveva buttato addosso del liquido. I militari allora hanno fatto delle verifiche e poco lontano hanno trovato una confezione di un prodotto commerciale a base di acido utilizzato per sturare bagni e lavandini.

L’uomo quindi è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato all’ospedale di Careggi dove è stato ricoverato per ustioni di terzo grado al volto e di primo e secondo al tronco ed alle mani. La donna nel frattempo ha continuato ad accusare i due migranti per la rapina, ma tutti gli accertamenti svolti dai carabinieri del nucleo radiomobile l'hanno smentita e per lei sono scattate le manette. La 49enne dovrà spiegare anche perché si aggirava per le vie del centro con una bottiglia di acido nello zaino.