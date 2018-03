Terribile tragedia nelle scorse ore in una palazzina di due piani non lontano dal centro di Firenze, nel quartiere di San Niccolò. Una famiglia è stata sorpresa nel sonno da un improvviso incendio che ha distrutto parte dell'abitazione e causato la morte di un uomo. Il dramma poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì in piazza Ferrucci, all'angolo con via Ser Ventura Monachi. Quando la famiglia si è accorta del rogo era ormai troppo tardi e il fumo aveva già invaso completamente l'appartamento al secondo piano del palazzina. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un 72enne deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione. L'uomo è stato rianimato a lungo sul posto, ma ogni tentativo purtroppo si è rivelato inutile.

Soccorsa e portata in salvo invece la moglie, una signora di 62 anni trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dov'è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. Dopo l'allarme, oltre ai sanitari del 118, sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest con sei mezzi e 16 unità. I pompieri infatti hanno dovuto lavorare a lungo per entrare nella casa e portare fuori la coppia di anziani, poi hanno dovuto lavorare ancora per ore per spegnere completamente le fiamme. Secondo una prima ipotesi, è probabile che le fiamme si siano originate da un annesso agricolo nel giardino e poi abbiano attaccato l'abitazione.