in foto: L’intervista della carabiniera a "Presa diretta".

Ha raccontato alla trasmissione di Rai 3 "Presa diretta" di aver subito molestie, anche a sfondo sessuale, da parte di un suo superiore. Ma l'Arma non ha preso bene le sue dichiarazioni e ha aperto un procedimento disciplinare contro una donna carabiniere, Angela Apparecida Rizzo, 35 anni, per fatti che, come lei stessa ha denunciato, sarebbero avvenuti mentre era in servizio al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Firenze nel 2015. La sua colpa consisterebbe nel non aver chiesto l’autorizzazione a rilasciare l’intervista e per aver gettato discredito sul prestigio dell’Arma stessa. Come riporta il sito GrNet.it, la militare, assistita dagli avvocati Giorgio Carta e Maria Laura Perrone, ha 60 giorni di tempo per difendersi dalle accuse che le vengono mosse. Gli stessi legali, contattati dall'Ansa, hanno poi confermato la ricostruzione dei fatti riportata dal portale.

La donna ha rivelato alcuni particolari della vicenda in tv lo scorso 10 marzo, quando la trasmissione di Rai 3 "Presa diretta" le ha dedicato un servizio in cui è stata fatta la denuncia di molestie che lei stessa aveva subito in caserma da parte di un maresciallo, che il tribunale militare di Roma il 17 gennaio 2016 condannò in primo grado, a 9 mesi di reclusione e al risarcimento danni, in quanto imputato di "minacce ad inferiore". Poi il 12 dicembre 2017 la corte militare di appello ha confermato la condanna e attualmente il giudizio è pendente in Cassazione. "La mia assistita – ha spiegato l'avvocato Giorgio Carta – non fece querela civile ritenendo sufficiente una relazione, perciò l'imputato è stato accusato di minaccia ad inferiore davanti a un tribunale militare".

La carabiniera, nel corso dell'intervista, ha per di più sottolineato "il senso di solitudine ed abbandono sofferto nel corso della sua dolorosa vicenda e che peraltro era emerso nel corso dei due gradi di giudizio già conclusi". Ma quanto dichiarato dalla donna non è piaciuto all'Arma che ha visto nelle parole della militare "una possibile lesione del prestigio istituzionale nel passaggio" in cui il carabiniere scelto afferma di avere avuto "paura che succedesse qualcosa di più grave. In un contesto come il nostro dovremmo tutelare, no? Con grande amarezza trovo invece che, ecco, anche nel mio caso, uno venga abbandonato". Le possibili violazioni di Angela Rizzo sarebbero alle norme del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare intitolate: contegno del militare, comunicazioni dei militari, doveri attinenti al grado, senso di responsabilità. Come spiega il legale della donna, "se il procedimento non dovesse essere archiviato, la donna rischia una sanzione cosiddetta di corpo come il richiamo verbale, il rimprovero scritto e qualche giorno di consegna. Più che altro, la sanzione può incidere negativamente sulla sua futura carriera".