Probabilmente offuscato dai fumi dell'alcol, si è scagliato contro la figlioletta di appena 17 mesi mentre era da solo con lei nella loro abitazione di famiglia, accanendosi sulla piccola e picchiandola brutalmente fino a provocargli lesioni molto gravi. Per questo un uomo di 48 anni è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì dai carabinieri di Firenze e ora deve rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate. A scoprire la brutale violenza contro la piccola è stata una zia della bimba che vive poco lontano, allertata dalla madre della piccola via telefono. Quest'ultima infatti poco prima aveva sentito il marito al telefono e, accorgendosi che era ubriaco e nervoso, aveva chiesto alla sorella di andare a controllare.

Quando è entrata in casa la donna ha trovato al nipote piena di lividi, in lacrime e col volto tumefatto per le botte ricevute. La piccola quindi è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stata sottoposta a vari esami clinici compresa una Tac. I primi risultati delle analisi hanno confermato la frattura di due costole e una lesione al timpano ed è stato disposto il suo ricovero. Nelle prossime ore infatti la piccola resterà in ospedale per ulteriori accertamenti e per l'osservazione clinica ma non è in pericolo di vita. Del fatto sono stati informati i carabinieri che quindi hanno prelevato l'uomo, un cittadino albanese, dalla sua abitazione di piazza della Libertà, conducendolo in caserma dove è stato poi disposto l'arresto. Al termine degli accertamenti, infatti, i militari hanno stabilito che il 48enne era ubriaco e si trovava solo in casa con la piccola quando ha iniziato a picchiarla brutalmente. Il vicenda della bimba è stata presa in carico del gruppo Gaia dell'ospedale Meyer, un equipe di specialisti, tra cui pediatri, psicologi e neuropsichiatri infantili, che interviene nei casi di sospetti maltrattamenti su minori