Momenti di paura questa mattina, intorno a mezzogiorno, tra le strade del comune di Pelago, nella città metropolitana di Firenze. Una donna è stata improvvisamente aggredita in strada in località San Francesco da un uomo che ha cercato di accoltellarla più volte arrivando infine a colpire la vittima al volto con una lama prima di darsi alla fuga. La donna, una 35enne italiana di origini kosovare, è rimasta ferita all'altezza dell'occhio sinistro ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Careggi di Firenze dove è stata ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad aggredirla è stato l'ex marito, un quarantaquattrenne kosovaro che poco dopo si è dato alla fuga cercando di far perdere le sue tracce. Una fuga però durata molto poco visto che, dopo l'allarme lanciato dai passanti, tutte le forze dell'ordine hanno fatto scattare una caccia all'uomo nella zona tra Pontassieve e Firenze. I carabinieri infatti lo hanno rintracciato nel pomeriggio ponendolo in stato di fermo in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. I militari dell'arma hanno ora avviato le indagini per capire quale sia il movente esatto dietro l'aggressione.