Dopo una giornata di paura con l'intervento di decine di agenti di polizia, compresi quelli dei nuclei speciali di pronto intervento, si è conclusa nella mattinata di giovedì la caccia all'uomo scatenata mercoledì a Firenze nel quartiere Isolotto per trovare un uomo che aveva minacciato una donna in un locale, aggirandosi poi armato in strada. L'ex calciante di 48 anni è stato individuato e fermato dalla polizia dopo una lunga trattativa stravero alcuni intermediari che hanno permesso di scoprire il luogo in cui si era rifugiato. Si tratta di Rolando Scarpellini, raggiunto dagli agenti in un appartamento di via Canova.

A 24 ore di distanza dell'aggressione, che sembra fosse proseguita anche con l'esplosione di alcuni colpi di pistola in aria, si è conclusa così la sua fuga. Come riporta La Nazione, fondamentale per individuarlo, dopo un lunga e infruttuosa ricerca, è stato l'intervento di un ispettore della polizia postale che, tramite conoscenze, ha saputo dove si trovava. Solo così infatti è stata imbastita una trattativa attraverso la quale il 48enne è stato convinto a consegnarsi. In particolare l'ispettore sarebbe stato contattato da una donna di sua conoscenza amica di Scarpellini che ha fatto da "portavoce" del calciante. Dopo alcune ore di comunicazione a distanza, il 48enne infine si è fatto trovare in casa dei genitori, consegnandosi all'agente. Portato negli uffici della Questura, l'uomo avrebbe però minimizzato i fatti a lui contestati, negando alcune accuse. Nei suoi confronti emesso un decreto di fermo in relazione all'uso delle armi e alle minacce aggravate in attesa della decisione del giudice