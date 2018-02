Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in questura a Firenze, in via della Fortezza. Il fuoco e le fiamme si sono diffuse all'interno della caserma Fadini, e pochi istanti dopo le persone che abitano nella zona hanno udito diverse esplosioni, dal momento che è stata coinvolta la zona dove si trova l'armeria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la via è stata chiusa. Nello scoppio è morto un sovrintendente capo e artificiere, Giovanni Politi, di 52 anni, residente nel capoluogo toscano. Il poliziotto aveva prestato servizio allo stadio ed era rientrato in questura per cambiarsi da pochi minuti. Gli inquirenti stanno tentando di capire che cosa abbia provocato l'incendio. I locali interessati sono quelli dell'armeria. Per questo sono state chiaramente udite diverse esplosioni innescate proprio dal fuoco e dal calore. "Ancora una volta – ha dichiarato Daniele Tissone, segretario del Silp Cigl – un poliziotto perde la vita. La sicurezza è e sarà sempre una priorità per il nostro sindacato".