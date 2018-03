Decine e decine di persone sono da giorni in fila al Centro per l’impiego di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, nel tentativo di accedere a un assegno di 500 euro erogato dalla Regione Toscana a quanti, da almeno sei mesi, non hanno più un lavoro. L'aiuto mensile, concesso fino a un massimo di sei mesi, è destinato ai disoccupati della Valdelsa, soprattutto ai residenti dei comuni di Montaione, Certaldo, Gambassi Terme e per l'appunto Castelfiorentino. Da tre giorni è scattata una vera e propria corsa per la presentazione delle domande, e lo sportello del Centro per l'Impiego è stato letteralmente preso d'assalto: decine di persone si sono messe in fila fin dalle prime luci dell'alba, per poi diventare centinaia e i fatto occupare quasi tutto il comune, al cui interno si trovano gli uffici.

La stessa scena si è ripetuta ieri: stando a quanto racconta La Nazione, già alle tre del mattino c'erano persone che "brulicavano" nella Piazza del Popolo di Castelfiorentino in attesa dell'apertura del comune e di poter prendere per primo il "numeretto". Ora dopo ora il numero dei richiedenti del sussidio è aumentato: anziani, donne incinta, altre con i figli al seguito, disabili, tutti in fila per presentare la domanda e ottenere i 500 euro al mese, senza alcun criterio di selezione che, ad esempio, desse la priorità ai soggetti più in difficoltà. Una sorta di "giungla" in cui a valere è stato solo ed esclusivamente l'ordine di arrivo. Tra le persone in coda – sempre stando a quanto rivelato da La Nazione – c'è chi ha raccontato questo incredibile episodio: "Mentre ero in fila ho assistito addirittura al tentativo di vendita del numero in cambio di 100 euro. Questa – avrebbe detto una giovane donna – è l’inizio di una guerra tra poveri".