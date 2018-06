Un flashmob dantesco itinerante, in centro a Firenze e declamato in tante lingue, per celebrare il 753/o compleanno di Dante Alighieri. L'evento, ideato dalla casa museo dedicata alla al Sommo poeta, è in programma il 9 giugno a Firenze per il compleanno. L'iniziativa, presentata in palazzo del Pegaso alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, avrà la direzione artistica di Erminia Zampano.

Nella prima sosta, in piazza Santa Croce, ai piedi del cenotafio di Dante, saranno declamate terzine del Paradiso, mentre ella piazzetta del museo Casa di Dante risuoneranno le terzine della Fiorenza antica e dell'esilio, infine nell'ultima tappa del percorso, in Palazzo Vecchio, nella sala d'Arme i cantori parleranno, con i versi dell'Alighieri, della "selva oscura" e dell' "amor che move il sole e l'altre stelle". Ci saranno anche cantori che declameranno la Commedia in inglese, francese, cinese, olandese, ungherese, rumeno, spagnolo, russo, portoghese, danese.

Nel 2021 ricorrerà il settimo centenario della morte di Dante, ma già da quest'anno la città toscana si sta preparando a festeggiare in maniera adeguata il più grande poeta della storia letteraria italiana. Il flashmob dantesco è solo il primo movimento di celebrazioni ben più durature.