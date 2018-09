in foto: Immagine di repertorio

I genitori che lo avevano accompagnato a scuola per quello che doveva essere il suo rientro dopo le vacanze estive, lo credevano in classe con le maestre e gli altri bambini, invece lui, zaino in spalla, se ne era uscito dall'istitutivo completamente da solo e, senza che nessuno se ne accorgesse, si era dileguato. Protagonista della storia, come racconta il Corriere Fiorentino, un bimbo del capoluogo toscano di soli cinque anni, fortunatamente ritrovato sano e salvo poco dopo davanti alla sua abitazione. L'episodio nella mattinata di martedì quando, poco dopo le 10, il bimbo ha varcato il portone d’ingresso ed è uscito da solo dalla scuola senza che insegnanti e custodi se ne accorgessero.

Il piccolo, attraversando anche delle strade, si è diretto poi verso casa, probabilmente ricordando il tragitto fatto dai genitori. Solo qui i passanti hanno notato la sua presenza mentre piangendo chiamava la mamma, forse credendola in casa. "Sono uscita dal mio negozio e ho visto il bimbo dare in escandescenza, urlava e si rotolava per terra, era terrorizzato e chiamava mamma" ha raccontato una testimone e al quotidiano. Alla fine qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi proprio di un bimbo del vicino asilo e hanno chiamato avendone conferma. Il bambino poi è stato riaccompagnato a scuola da una delle donne che lo aveva consolato. Ad avvertire i genitori, che sono subito corsi a casa e poi a scuola, sono stati alcuni residenti della zona. "Lo spavento è stato grande e mio figlio ha una sbucciatura sulla testa, forse è caduto. Non è riuscito a dirci nulla. A scuola l’insegnante era in lacrime, dispiaciuta per quanto successo; sembra, così almeno ci hanno detto, che il portone fosse stato lasciato aperto. Siamo ancora scossi ma non sporgeremo denuncia contro l’istituto" ha spiegato il padre del piccolo.