Un bambino di 12 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulle piste da sci di Abetone, in provincia di Pistoia, dove il piccolo stava percorrendo le piste da sci con lo snowboard.

Il bimbo è adesso ricoverato in rianimazione per un grave trauma addominale. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto dell'incidente, inviati dal 118, sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza di Maresca e l'automedica di San Marcello Pistoiese. Le piste da sci sull'Appennino Pistoiese sono aperte grazie alle copiose nevicate e al clima che finora si è mantenuto negli standard di temperatura necessari per proseguire in quota la stagione invernale.