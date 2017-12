Una bambina di quattro anni è morta di tumore all'ospedale Meyer di Firenze ma la Procura della città toscana ha deciso di aprire un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. La piccola è deceduta ieri, lunedì 18 dicembre, dopo essere stata in cura per diversi mesi nel nosocomio pediatrico. Gli inquirenti si sono attivati dopo la denuncia presentata dai familiari della bimba, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli dell'operazione.

Il pm di turno ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita il prossimo 21 dicembre e potrà far luce su cosa sia realmente successo nelle ore precedenti la morte della bambina. Per l'esame autoptico sono stati incaricati dalla procura un medico legale dell'istituto di medicina legale di Careggi e un altro dell'istituto di medicina legale di Pisa, specializzato in autopsie sui minori.