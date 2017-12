Aveva solo un po’ di febbre quando la sua mamma l’ha messa a dormire nella culla nella serata dell'antivigilia di Natale. Ma per la bambina di appena due anni di San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio (Firenze), il giorno più atteso dell’anno non è mai arrivato. La piccola, come racconta La Nazione, è morta nella notte fra venerdì 22 e sabato 23 dicembre. A rendersi conto della tragedia, intorno alle 2.30 della notte, sono stati proprio i genitori che hanno dato l’allarme. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare.

La piccolina, secondo quanto è stato ricostruito fino ad oggi, era influenzata e aveva avuto alcuni episodi di vomito. Nulla però che inducesse a pensare ad un epilogo così drammatico. Dopo averla messa nella culla, mamma e papà sono andati ad affacciarsi periodicamente nella stanza per vedere come stava. Poi, verso le 2.30, la drammatica scoperta: la bambina non respirava più. I genitori hanno immediatamente chiamato il 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza ordinaria della Misericordia di San Mauro a Signa e poco dopo un secondo mezzo con un medico della Misericordia di Campi Bisenzio. Si è cercato di fare tutto il possibile per rianimare la bambina. Purtroppo però la piccola è spirata. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. I medici legali avrebbero accertato la causa naturale della morte. Al momento l’ipotesi più accreditata è che ad ucciderla sia stato un rigurgito durante il sonno.

La tragedia ha gettato nella disperazione più totale i genitori della bimba, una giovane coppia fiorentina residente a San Piero a Ponti, che ha perso in questo dramma l’unica figlia. Anche il parroco, don Michele Scudiero, nelle messe natalizie ha ricordato questa terribile tragedia che ha reso questo Natale più triste nel comune toscano.