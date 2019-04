Mattinata di passione per gli automobilisti sull'autostrada A1 Direttissima tra Badia e Fiorenzuola in direzione Firenze, in Toscana, a causa di un incidente stradale che ha provocato la morte di una persona e numerosi disagi al traffico. Un'auto si è scontrata contro un camion intorno alle 08:30 di oggi, mercoledì 10 aprile, per cause che sono ancora in via di accertamento: un ragazzo di 25 anni, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, è deceduto mentre era alla guida delle vettura, che è finita letteralmente sotto il mezzo pesante, probabilmente dopo un tamponamento. I vigili del fuoco hanno dovuto tirarlo fuori dalle lamiere, in cui era incastrato, ma, una volta arrivati i soccorsi, per lui non c'era più nulla da fare. Classe 1994, si sa che era originario di Velletri ma residente a Bolzano.

Per ore la circolazione è rimasta bloccata per permettere tutti i rilievi del caso. Permane, tuttavia, ancora la chiusura del tratto tra bivio A1 PAN e Firenzuola in direzione di Firenze, con 2 chilometri di coda. Il traffico che da Bologna è diretto a Firenze deve percorrere l'A1 Panoramica. Sul luogo sono ancora presenti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario ed il personale di Autostrade per l'Italia per agevolare il deflusso dei veicoli, oltre ai vigili del fuoco. Disagi anche tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, dove invece un furgone che trasportava sostanze corrosive ed esplodenti ha avuto lo scoppio di un pneumatico ed è rimasto bloccato sulla corsia, per fortuna senza coinvolgimento del materiale trasportato.