Un contenitore sospetto è stato rinvenuto questa mattina, 12 febbraio, in una strada a poca distanza dalla scuola elementare e materna Rossini in via Gaspare Luigi Spontini a Firenze. Sul posto sono accorsi immediatamente gli artificieri con i cani antiespolosivo e gli uomini della scientifica dei carabinieri. Gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale dell'istituto è stato fatto uscire in via precauzionale. La zona è stata sgomberata per consentire le operazioni delle forze dell'ordine.

Gli artificieri stanno lavorando su un contenitore in plastica trasparente, contenente una struttura formata da tre dischi. A prima vista, sembrerebbe una scatola per vestiti o per custodire giocattoli, contenente materiale tra cui sembrerebbero esserci dei fili. Ma per capire con certezza cosa vi sia effettivamente all'interno si attende che entrino in azione i tecnici. Si stanno intanto concludendo le operazioni per l'evacuazione della scuola: gli alunni sono stati fatti uscire da un ingresso secondario dell'istituto.