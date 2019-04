Avrebbe dovuto essere una gita divertente, oltre che educativa, ma si è rivelata un incubo: un gruppi di studenti di Taranto ha infatti dovuto fare ricorso alle cure mediche all'ospedale di Ponte a Niccheri in seguito a una presunta intossicazione alimentate acuta. Una quindicina gli studenti coinvolti, che intorno all'ora di cena hanno iniziato ad accusare violenti dolori addominali abbinati a nausea e dissenteria; per undici di loro si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, il più vicino all'hotel fiorentino dove il gruppo alloggiava nella gita scolastica. Il malore li ha colti nella serata di ieri intorno alle 20,30 in albergo. Nove di loro sono stati trasportati all’ospedale di Ponte a Niccheri in ambulanza, altri con auto private.

I medici del pronto soccorso del nosocomio fiorentino in pochi minuti hanno dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza per far fronte al gruppo di giovanissimi pazienti, che sarebbe ripartito alla volta della Puglia stamattina. Al momento non è chiaro cosa abbia causato il malore collettivo. L’ipotesi più probabile – in attesa di accertamenti sanitari e investigativi più approfonditi nelle prossime ore – è che a provocare l’emergenza sia stata un’intossicazione alimentare. Se così fosse, andrebbe accertato dove e quando è stato consumato il pasto pericoloso, e per questo stanno indagando i carabinieri.