Per tutto il mese d'ottobre sarà visitabile alla Biblioteca Nazionale di Napoli un prezioso manoscritto cartaceo dei Fioretti di San Francesco nell'ambito della mostra “In viaggio tra libri e manoscritti alla scoperta dei fondi della biblioteca”. Si tratta di un codice del 1492 proveniente dal Fondo Farnese, i una della più importanti opere della tradizione francescana, in scrittura gotica illustrato a penna con vignette. Fino alla fine del mese di ottobre, dunque, per gli appassionati, non resta che recarsi nella splendida biblioteca partenopea di piazza del Plebiscito. Il manoscritto ha una data di copiatura dall'originale precisa: 7 maggio 1492. A compilarlo, per passione, Alexander de Bolinis, che oltre ai Fioretti di San Francesco inserì anche la Disputatio che fa la morte et el peccatore, erroneamente attribuito al santo.

Il prezioso volume è stato interessato da una lunga e imponente azione di restauro in passato, come è testimoniato da un timbro nell’angolo inferiore destro del contropiatto posteriore del “Laboratorio di restauro del libro” della Badia di Cava de’ Tirreni. La mostra “In viaggio tra libri e manoscritti alla scoperta dei fondi della biblioteca” illustra il lavoro di catalogazione e digitalizzazione effettuato dai giovani del Servizio Civile Nazionale con il coordinamento dei bibliotecari Gabriella Mansi e Mariolina Rascaglia per il progetto (2017-2018) promosso per la prima volta dal Mibac, lavoro che ha reso visitabili alcune opere, documenti e manoscritti delle preziose collezioni librarie: Farnese, Nunziatella, Villarosa, San Martino e degli Archivi di Luigi Vanvitelli e Domenico Morelli.