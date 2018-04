Una tragedia immane quella avvenuta in California. Un’intera famiglia di quattro persone – Sandeep Thottapilly e Soumya, 41 e 38 anni, e i loro due figli di 12 e 9 anni, Siddhant e Saachi – è rimasta uccisa dopo che il veicolo nel quale viaggiavano è finito in un fiume. La famiglia di origini indiane era in viaggio verso l'Oregon, quando è scomparsa lo scorso 8 aprile. Le squadre di ricerche si sono messe immediatamente sulle tracce dei quattro . E domenica 16 aprile, i sommozzatori hanno recuperato i cadaveri del padre di famiglia, Sandeep, e di sua figlia, Saachi, all’interno del Suv sprofondato a quasi 6 metri di profondità nel fiume Eel a Leggett, come riferito dal portavoce del sceriffo della contea di Mendocino in un comunicato. L'odore di benzina proveniente dall'acqua ha portava i subacquei al veicolo. Un altro corpo recuperato la scorsa settimana è stato in seguito identificato come quello di Soumya Thottapilly. Infine il cadavere del figlio della coppia, Siddhant, 12 anni, è stato scoperto verso le 16:00 (ora locale) di ieri, 17 aprile.

Il veicolo dei Thottapilly, un’Honda Pilot, è rimasto incastrato in una grande quantità di sedimenti dopo essere stato trasportato dal corrente del fiume e ci sono volute ore per rimorchiare l'auto. Solo a quel punto si è proceduto alla rimozione dei due corpi. La famiglia era in viaggio verso il sud dell'Oregon lungo la Highway 101 quando si è verificato l'incidente, hanno detto i funzionari. "Il veicolo ha tentato di raggiungere il bordo della strada, ma ha finito per superare il limite ed è finito nel fiume ", ha detto il tenente Randy England della California Highway Patrol. Le autorità hanno dichiarato di aver trovato "vari oggetti personali coerenti con una famiglia che viaggiava in vacanza" nel corso della ricerca di due giorni.