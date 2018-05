Sopravvive per quattro giorni senza toccare né acqua né cibo. Arriva dall’Oregon la storia di un giovane camionista di ventidue anni che si chiama Jacob Aaron Cartwright. Il 24 aprile scorso l’uomo è finito in un dirupo nelle foreste dello stato costiero statunitense mentre era a bordo del suo mezzo e, considerando che il cellulare era inutilizzabile, ha pensato di iniziare a camminare in cerca di aiuto. E così il camionista, che fortunatamente non era rimasto ferito nell’incidente, ha percorso oltre venti chilometri tra le montagne. Nel suo lungo tragitto il ragazzo – la polizia dell’Oregon aveva già diramato la sua fotografia credendolo scomparso – non ha incontrato nessuno e ha continuato a camminare senza toccare cibo né acqua. Il camion che guidava trasportava un carico di sacchetti di patatine ma lui non ne ha toccato nemmeno uno. Lo ha confermato alla Cnn il suo datore di lavoro: “Questo è il modo in cui è stato cresciuto – ha raccontato il titolare dell’azienda di trasporti – se una cosa non è tua, non la tocchi. Mi ha detto ‘Quella merce ha un valore, quindi non l'ho consumata'”.

Trovato da un automobilista dopo 4 giorni in cammino – Il giovane è stato salvato solo dopo quattro lunghi giorni, quando finalmente il 28 aprile un automobilista lo ha notato e lo ha riportato a casa nella cittadina di La Grande. È stato probabilmente un bene che non abbia mangiato cibi così salati: quando è stato trovato il ventiduenne era infatti in uno stato di grave disidratazione. Alla Polizia Cartwright ha spiegato di essersi rifugiato vicino a un tronco caduto per rimanere al caldo e al riparo e anche all’infermeria che lo ha assistito in ospedale ha raccontato la sua disavventura: “Mi ha detto che ha continuato a muoversi per mantenersi al caldo. Per fortuna, non sembrava essere ferito”.