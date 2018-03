Drammatico incidente sulla strada che collega San Pancrazio Salentino a Mesagne, in provincia di Brindisi. A perdere la vita un giovane di Mesagne, Federico Barbarossa, 31 enne. L’uomo era a bordo della sua moto, una Honda, quando ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo fuori strada. L’impatto è stato fatale. Inizialmente nessuno si è accorto del corpo del ragazzo, probabilmente occultato anche dalla vegetazione a bordo strada. Alla fine è stato un agricoltore di passaggio a notarla, così che l’uomo ha subito chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, però, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili urbani, ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dieci anni fa Federico aveva perso il fratello in un incidente – La tragica notizia della scomparsa di Federico ha raggiunto in poco tempo la cittadina di Mesagne, dove il 31enne era molto noto e stimato soprattutto per la sua attività di body builder. Il giovane lascia i genitori, un fratello e una sorella. Una dramma improvviso che fa tornare la famiglia in un incubo già vissuto in passato per un altro terribile lutto. Solo dieci anni fa, un altro fratello di Federico, fu investito e ucciso all’età di 12 anni mentre era in bici e percorreva la strada per San Donaci.