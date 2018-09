Jessica Nordquist, una ragazza londinese di 25 anni, ha finto di essere stata sequestrata dopo essere stata lasciata dal fidanzato. La giovane ha inviato una mail con una sua foto legata a un letto e vestita delle sole mutande allo scopo, evidentemente, di mettere in guai seri il suo ex compagno, "colpevole" di aver voluto troncare una relazione.

Jessica non immaginava probabilmente che quel gesto le avrebbe potuto far passare guai ben più seri della delusione per una relazione amorosa finita male: la giovane è stata infatti denunciata dal suo ex fidanzato. La polizia ha potuto constatare come la ragazza abbia simulato un rapimento allo scopo di mettere nei guai il suo ex, al quale ha inviato una mail legata su un letto seminuda chiedendo un riscatto e minacciando che, se non l'avesse ottenuto, avrebbe denunciato il sequestro di persona alla polizia. Niente di più maldestro e facile da smentire: prima ancora di risponderle per mandarla al diavolo l'ex compagno di Jessica ha telefonato alla polizia postale e denunciato la tentata estorsione che stava subendo. Sono bastati pochi minuti alle forze dell'ordine per appurare che non era in corso nessun sequestro di persona