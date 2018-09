Una donna ha finto di essere incinta per nove mesi, per poi inscenare il proprio rapimento il giorno in cui avrebbe dovuto partorire, prima di dichiarare che una banda aveva “tagliato via” il bambino dal suo grembo. Antonela Milena Padilla, 37enne colombiana, avrebbe usato un cuscino per ingannare il marito facendogli credere di essere incinta nel tentativo di convincerlo a non lasciarla. Con il passare dei mesi ha aumentato le dimensioni della sua pancia riempiendo il cuscino di stracci, e ha stampato una scansione ad ultrasuoni da internet per mostrare a parenti e amici che era effettivamente, secondo quanto si legge sul Daily Mail. Incredibilmente, il marito non ha mai sospettato di nulla e, mentre il giorno della nascita si avvicinava, era sempre più eccitato all'idea di essere padre per la prima volta.

Ma l'elaborata truffa è stata spettacolarmente sbrogliata sabato 22 settembre, il giorno in cui avrebbe dovuto partorire con cesareo in un ospedale locale. La sig.ra Padilla, originaria di Barranquilla, nel nord della Colombia, ha lasciato la casa alle 10 del mattino e si è diretta alla clinica, ma in seguito ha detto di essere stata “rapita da una banda di trafficanti di organi in un furgone rosso che l'ha poi drogata”. Si sarebbe poi risvegliata alle 7 di sera quella stessa sera all’esterno di un supermercato in un'altra parte della città e ha capito che il bambino non era più nel suo grembo. Ha quindi dato l’allarme. Preoccupata per la sua salute, la famiglia l’ha portato contro la sua volontà all'ospedale locale Nino Jesus de Soledad, dove medici, altrettanti scioccati, hanno chiamato la polizia, che a sua volta ha lanciato un’operazione per rintracciare i presunti rapitori. Gli agenti hanno subito iniziato a dubitare della storia della donna, anche e soprattutto alla luce del fatto che secondo le analisi in ospedale la 37enne non presentava ferite che lasciassero pensare ad un “cesareo da strada”. Un altro esame del sangue ha poi rivelato che non era mai stata incinta.

La suocera della sig.ra Padilla ha dichiarato al quotidiano Al Colombia's Al Dia che la donna ha continuato a insistere sul fatto che aspettasse un bambino: “Mio figlio non è mai andato con lei per i controlli pre-natali e ha preferito aspettarla all'ingresso dell'ospedale. Non le ha neanche mai toccato la pancia o ha cercato di legare con il bambino. Ma non sospettavamo davvero di nulla”, ha detto. Il comandante della polizia Mariano Cotero Coy ha fatto sapere che sulla vicenda è stata avviata un'indagine e che la sig.ra Padilla potrebbe essere accusata di spreco di risorse pubbliche. "Nell'ospedale ci sono persone che restano in fila in attesa di un appuntamento. Quel che ha fatto questa signora è rubare il tempo ad altri che ne avevano davvero bisogno".