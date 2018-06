Tragico incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì nel cantiere di Sestri Ponente di Fincantieri, a Genova. Un operaio è morto dopo un terribile volo nel vuoto a seguito di un improvvisa caduta da uno dei ponti di una nave in costruzione. La vittima è Salvatore Lombardo, un operaio di 43 anni di origine calabrese ma residente da tempo con la famiglia nel capoluogo ligure dove lavorava per una ditta dell’indotto della cantieristica navale. La terribile scienza davanti agli occhi impotenti dei fratelli che stavano lavorando con lui come dipendenti della stessa ditta e in servizio sulla stessa nave. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 43enne si trovava su uno dei ponti della nave e stava compiendo lavori di saldatura quando si sarebbe sporto e, dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato cadendo in quello che è il vano ascensore della nave in costruzione.

Secondo Marco Bentivogli, segretario metalmeccanici Fim Cisl, la vittima è precipitato dal 14esimo al quarto ponte della nave facendo un volo di oltre dieci metri che non gli ha lasciato scampo. Inutili per lui i successivi soccorsi medici intervenuti sul posto. L'uomo è praticamente morto sul colpo e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Salvatore Lombardo lascia moglie e figli. Per la morte del 43enne è arrivato il cordoglio anche da parte della Fincantieri. "Con riferimento all’incidente mortale avvenuto in serata presso il cantiere di Sestri Ponente, Fincantieri partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia, garantendole sin d’ora il pieno sostegno", ha riferito infatti l’azienda in una nota, aggiungendo: "La società sta assicurando alle autorità competenti il massimo impegno per l’accertamento delle cause che hanno provocato l’incidente mortale". Cordoglio anche dalla Regione, "La giunta regionale si stringe intorno ai famigliari e ai colleghi di Salvatore Lombardo e ribadisce il suo impegno a garantire a tutti il diritto di lavorare in totale sicurezza" ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Intanto per giovedì i sindacati hanno indetto uno sciopero di 24 ore su tutti i turni all'interno del cantiere ma è possibile che la mobilitazione si estenda anche agli altri stabilimenti.