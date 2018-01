L’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti non impedisce ai contribuenti di sostenere economicamente le forze politiche del panorama italiano. Per chi vuole farlo, infatti, rimane la possibilità del due per mille ai partiti: e nel 2017 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2016) i partiti hanno ricevuto fondi dai contribuenti maggiori rispetto all’anno precedente, con un aumento di quasi 4 milioni di euro. E metà dei 15 milioni di euro destinati ai partiti è stato indirizzato dai cittadini al Pd.

Nel 2017 gli italiani hanno destinato 15milioni e 300mila euro ai partiti con poco più di un milione di scelte valide nella dichiarazione. I dati diffusi dal ministero dell’Economia evidenziano che il Pd ha ricevuto più donazioni di tutti, sfiorando gli 8 milioni di euro ricevuti grazie a oltre 600mila dichiarazioni (il 49% del totale). Il secondo partito a cui sono stati destinati più fondi è la Lega, con 1 milione e 900mila euro. Forza Italia si attesta invece a 850mila euro, di poco davanti a Fratelli d’Italia con poco meno di 800mila euro e Sinistra Ecologia Libertà con 750mila. In questa classifica di fondi ricevuti con il due per mille non rientra il Movimento Cinque Stelle che non è ufficialmente un partito ma un movimento e per questo non è incluso nella lista.

in foto: Tabella pubblicata dal ministero dell'Economia

Le scelte indicate dai contribuenti sono diventate 1,2 milioni nel 2017 (300mila in più rispetto all'anno prima) ma i valori assoluti non sono alti: solo il 3% dei contribuenti ha indicato la volontà di attribuire il due per mille ai partiti, in leggera crescita rispetto all’anno precedente.

I contributi per regione.

Le regioni in cui i contribuenti hanno maggiormente deciso di donare il due per mille ai partiti sono la Lombardia (280mila scelte valide), l’Emilia Romagna (126mila), il Lazio (105mila), il Piemonte e il Veneto (poco sopra 100mila). Chiudono, in coda, il Molise (2mila), la Valle d’Aosta (7mila) e la Basilicata (8mila).

I contributi ricevuti dai partiti per regione.

Fratelli d’Italia ha preso la maggior parte dei contributi nel Lazio, in Lombardia e in Campania. Per la Lega pieno di dichiarazioni a favore in Lombardia (72mila), meno in Veneto (32mila) e nelle altre regioni del Nord. Forza Italia riceve più contributi in Lombardia, Campania e Lazio, mentre il Pd accumula il due per mille di 128mila contribuenti in Lombardia, 85mila in Emilia Romagna e 62mila in Toscana. La Lombardia è la regione con più donazioni (ma anche più contribuenti) per Sel e, con cifre simili, anche per il Partito della Rifondazione comunista.