Quando ha tagliato la torta nuziale e ha scoperto che era fatta di polistirolo, è scoppiata in lacrime. Shine Tamayo, 26 anni, e il suo compagno Jhon Chen, 40 anni, avevano pagato 140.000 pisos (circa 2,3mila euro) al loro wedding planner per fornire cibo e decorazioni al loro matrimonio a Pasig City, nelle Filippine. Tuttavia, dopo la cerimonia in chiesa, hanno scoperto che non solo non c'era nulla da mangiare per i loro ospiti, ma che la torta a due livelli era finta. Gli sposi sono stati costretti a recarsi in un ristorante dall'altra parte della strada per acquistare vassoi di pasta, riso e altro cibo che hanno portato al loro ricevimento, tenuto in un hotel locale. Dopo il taglio della "torta", hanno chiamato la polizia.

"La donna che abbiamo pagato per portare il cibo ha rovinato il mio matrimonio. Lei è una bugiarda. Mi chiedeva sempre dei soldi e le davo sempre ciò di cui aveva bisogno perché volevo che il mio matrimonio fosse perfetto” ha detto Shine. “Non accetterò le sue scuse, voglio solo che vada in prigione perché ha rovinato tutto. Non mi sono mai sentita così umiliata in tutta la mia vita. Questo doveva essere uno dei miei ricordi più preziosi per tutta la mia vita. Invece sarà il peggiore” ha aggiunto. Gli agenti della stazione di polizia della città di Pasig hanno confermato che la wedding planner Krissa Cananea è stata arrestata per frode – e poi rilasciata. "L'inchiesta è in corso. La sposa era molto afflitta per la sua torta e il cibo. Abbiamo confermato che è stata pagata una grande quantità di denaro per il servizio che non è stato assicurato in modo adeguato. La fornitrice, Miss Krissa Cananea, è stata interrogata e intendiamo portare il caso di fronte ad un tribunale” ha detto un portavoce della polizia.