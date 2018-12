Almeno 2 persone sono morte mentre oltre venti sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta in un grande magazzino nelle Filippine, mentre i clienti erano impegnati a prepararsi per i festeggiamenti del nuovo anno. Lo ha detto il generale Cirilito Sobejana. L'esplosione è avvenuta vicino all'ingresso del centro South Seas, a Cotabato, nel sud del Paese.

Lo riferisce la Cnn citando il portavoce della polizia di Cotabato City, Christopher Lee, secondo il quale all'esterno del complesso c'era un sospetto "Ied", ordigno esplosivo improvvisato, simile a quelli usati in passato da militanti musulmani locali fedeli all'Isis. Sobejana ha detto che alcuni testimoni hanno visto un individuo mettere una scatola di fronte a una bancarella di petardi. Qualche istante dopo è avvenuta la deflagrazione, ha aggiunto. Secondo i militari potrebbe trattarsi di un attacco del gruppo terroristico Daulah Islamiyah. L ‘agenzia di stampa locale ha sottolineato che la polizia sta ancora cercando di determinare "se l'esplosione è stata causata da un ordigno improvvisato o da petardi illegali che accidentalmente sono esplosi nell'area".

Il sindaco Frances Cynthia Guiani-Sayadi ha condannato l'incidente che ha ucciso diversi innocenti e ferito altri. "Questo non è solo un altro atto terroristico ma un atto contro l'umanità". Giovedì 27 dicembre, lo stesso generale Sobejana aveva detto che i soldati “hanno ucciso 7 membri” del gruppo terroristico in un'operazione militare mirata a Maguindanao e “questo incidente potrebbe essere una forma di rappresaglia”.