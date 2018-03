Nonostante abbia solo 16 anni, i suoi genitori le avevano già trovato un marito fissando addirittura con la famiglia di lui delle nozze combinate dietro un lauto pagamento in denaro. A questa condizioni però la ragazzina non si era mai arresa e per questo sarebbe stata picchiata a più riprese dal padre e dalla madre che infine le avrebbero versato addosso anche dell'olio bollente per convincerla ad accettare. È la storia di una adolescente di origine araba che vive con la famiglia negli Stati Uniti, Maarib Al Hishmawi, ora allontanata dai parenti insieme ai fratellini più piccoli e affidata dei servizi di protezione dei minori.

In tutto questo tempo nessuno si era accorto delle violenze ne lei aveva riferito a qualcuno degli abusi a cui la sottoponevano i genitori. Tutto è venuto alla luce dopo l'ennesimo attacco quando la 16enne ha fatto finta di accettare il volere dei genitori, che gli hanno permesso di andare a scuola da suola, e quindi è scappata, nel gennaio scorso. Dopo inutili ricerche, si pensava potesse essere stava vittima di un rapimento di sfruttatori ma pochi giorni fa la ragazzina è stata ritrovata e, vincendo le comprensibile paura, ha confessato le violenze. Per questo i due giovani genitori, 34 anni lui, 33 anni lei, son stati arrestati dalla polizia della contea di Bexar, nello stato del Texas con l'accusa di abusi su minori. Ora gli inquirenti locali stanno indagando per capire se anche i cinque fratelli, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, possano aver subito percosse e violenze