in foto: Carlotta Trevisan, 9 anni.

Era ricoverata da circa 4 mesi a Padova, dopo aver contratto una malattia rara mentre era in vacanza la scorsa estate. Ma ieri, sabato 30 dicembre, Carlotta Trevisan si è arresa ed è morta a soli 9 anni. A darne notizia è stato il padre Umberto, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Addio, piccola mia. In questo momento siamo distrutti dal dolore. Il momento di fare altre considerazioni su quello che è accaduto non è questo". Il calvario della bambina è cominciato alla fine di luglio quando, probabilmente durante una vacanza in montagna a Laggio di Cadore, nel Bellunese, con altri bambini della parrocchia, ha contratto la Seu, sindrome emolitico-uremica.

Si tratta di un virus rarissimo che in pochi giorni aveva creato dei danni irreversibili gravissimi alla bambina colpendo intestino, reni, pancreas e causando gravissime lesioni cerebrali, oltre a paralizzarla completamente. I primi sintomi della patologia si erano manifestati il 31 luglio con una dissenteria ematica, seguita da uno stato di delirio: la piccola non era già più cosciente. Ricoverata a Padova, nelle ultime settimane le sue condizioni si sono talmente aggravate che i medici hanno deciso il suo trasferimento dal reparto di Pediatria all'hospice.

Tutta la comunità di Fiesso D'Artico, in provincia di Venezia, dove Carlotta abitava insieme alla sua famiglia, è sotto choc. "Siamo sgomenti per quello che è successo – ha dichiarato il sindaco Andrea Martellato -, è davvero un lutto inaccettabile quello della morte di una bimba di 9 anni. L’assessore alle Politiche sociali ha fatto visita questa mattina ai Trevisan. Daremo tutto l’aiuto necessario anche di tipo psicologico per affrontare un lutto del genere. Tutta Fiesso è vicina a papà Umberto, mamma Novella e al fratellino Raffaele". I funerali di Carlotta si terranno il 3 gennaio alle 15:00 nella chiesa della Santissima Trinità di Fiesso d’Artico.