Fidel Angel Castro Diaz Balart è morto ieri all’Havana, aveva 68 anni. Era il figlio maggiore del Lìder Maximo e dopo anni di lotta ha ceduto alla “depressione” . Lo ha reso noto la tv di stato cubana aggiungendo che “Fidelito” (così veniva chiamato per via della somiglianza fisica con suo padre), da diversi mesi per stava cercando di risolvere quel disturbo psicologico che poi lo ha spinto all’estremo gesto. "Il dottore in scienze Fidel Angel Castro Diaz-Balart – scrive Granma, organo ufficiale del partito comunista – che era seguito da un'equipe di medici da mese per un forte stato depressivo si è tolto la vita oggi, primo febbraio". Non ci sono altri dettagli sulle dinamiche del suicidio. Già in passato, il figlio del padre della Rivoluzione cubana, nonché nipote dell'attuale leader Raul, era stato ricoverato in ospedale mentre negli ultimi sembra che si sottoponesse a cure ambulatoriali.

Chi era Fidel Angel Castro Diaz Balart.

Fidel Castro Diaz-Balart era l’unico figlio nato dal primo matrimonio del Lìder Maximo, con Mirtha Diaz-Balart, sorella aristocratica di un suo compagno di università sposata nel 1948 quando la ragazza aveva 22 anni. Aveva studiato fisica nucleare nell’Unione Sovietica. A capo del programma nucleare cubano dal 1980 al 1992, venne poi allontanato dall’incarico e più tardi ha lavorato come consulente del ministero delle Industrie di Base. Consigliere scientifico del Consiglio di Stato (il massimo organo di governo cubano), era anche vicepresidente dell’Accademia delle Scienze. Una delle ultime occasioni in cui Fidelito era stato visto in pubblico, i funerali del padre nel novembre 2016, e l’investitura dello scienziato americano Peter Agre, premio Nobel 2003 per la chimica, come membro dell’Accademia delle Scienze di cuba, nell’agosto dell’anno scorso all’Avana.