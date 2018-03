"Non sono mai stata così felice in tutta la mia vita". Ha scritto così in un post su Facebook Melissa Wood, 27 anni, poco più di un anno prima di morire tragicamente travolta da un treno in transito presso la stazione di Doncaster, nel Regno Unito, mentre era abbracciata al suo fidanzato, Christopher Linley, 34, deceduto anche lui. Un episodio drammatico, verificatosi lo scorso martedì 27 marzo, che ha profondamente scosso tutta la stampa nazionale e internazionale. Come hanno testimoniato i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, la coppia è arrivata in stazione poco prima delle sette di sera e ha acquistato dei biglietti che permettessero loro di superare le barriere di accesso ai binari, rimanendo in attesa per circa trenta minuti. Poi, all'arrivo del convoglio, come ha raccontato un uomo presente alla scena, si sono stretti e sono saltati sotto la vettura. Inutili si sono rivelati i soccorsi: i sanitari sono immediatamente intervenuti, per per nessuno dei due c'è stato nulla da fare.

Sotto choc la famiglia di Melissa e del suo fidanzato: "Lascerete un vuoto terribile nei nostri cuori", hanno scritto in un comunicato. Nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile, anche perché soprattutto la ragazza aveva più volte dichiarato di essere in uno dei momenti più felici della sua vita. Ed anche Christopher aveva espresso più volte la sua serenità. Su Facebook scriveva di "aver finalmente trovato l'unica persona sulla faccia della terra ad essere bella come me". La polizia intanto sta indagando per fare luce su quanto accaduto, facendo appello ad ulteriori testimoni che possano dare dettagli per ricostruire la dinamica della tragedia. Il caso attualmente non è trattato come sospettoso, ma non si esclude che nuove piste possano aprirsi in seguito alle dichiarazioni di altri che erano presenti nella stazione di Doncaster martedì scorso.