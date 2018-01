Una festa di compleanno con la presenza di numerosi parenti, amici ma anche di colleghi e conoscenti che erano stati invitati con tanto di lista di regali da offrire alla festeggiata. Una situazione comune se non coinvolgesse un magistrato noto e se gli amici e colleghi non fossero avvocati, notai e consulenti tecnici del tribunale. È il caso che da giorni sta facendo discutere la città di Rovigo con una nuova bufera mediatica partita proprio da voci provenienti da corridoi e stanze del tribunale locale. La vicenda vede protagonista una giudice della sezione civile che, come racconta il Corriere della Sera, per il suo party di compleanno ha deciso di aprire una sorta di lista regali presso un’agenzia turistica della città, per un viaggio in una meta paradisiaca.

Proprio il fatto che il regalo consisteva in un contributo in denaro per realizzazione il tour e che tra gli invitati ci fossero consulenti tecnici del tribunale e legali hanno fatto scattare qualche voce di troppo sulla opportunità di una simile trovata. Chi ha partecipato racconta di una comunissima festa in maschera dai toni scherzosi e tra persone che si conoscono anche se in Tribunale tra gli avvocati ormai nessuno sembra voler ammettere di aver contribuito al regalo per la giudice. Del resto a Rovigo ormai il tribunale è nella bufera dopo il caso del sostituto procuratore Davide Nalin sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dal Csm per lo scandalo legato ai corsi per aspiranti magistrati con l'inchiesta per molestie e lesioni aperta dalla Procura di Piacenza.