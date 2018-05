in foto: Villa Adriana.

Il 18 maggio si celebrerà la Giornata mondiale dei Musei. Un evento fondamentale per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale, che in Italia non si limiterà al solo venerdì: in continuità con l’idea cardine della giornata, sabato 19 e domenica 20 maggio il Mibact ha promosso la Festa dei Musei, nel cui programma rientrerà anche la Notte Europea dei Musei. Tantissime le iniziative in programma in tutto il Paese per promuovere la rete di scambi fra le istituzioni museali e i territori, dalle aperture serali ai percorsi tematici.

L’idea di istituire una giornata dedicata ai musei nasce nel 1977 per volere dell’Assemblea Generale dell’ICOM, l’International Council of Museums. Da allora oltre 30 mila istituzioni museali in ben 141 paesi hanno aderito all’ambizioso progetto di promozione e valorizzazione del museo come di uno strumento fondamentale di scambio e arricchimento culturale.

Il tema scelto per quest’anno è “Musei iper connessi: nuovi approcci, nuovo pubblico”, il quale rifletterà sulle importantissime implicazioni in ambito museale dello sviluppo sempre più rapido dei mezzi di comunicazione: una rete sempre più ampia fatta di possibilità e occasioni da sfruttare per coinvolgere il pubblico e i territori nella promozione della cultura museale. Ed è su questa scia che il Mibact ha promosso la Festa dei Musei nelle giornate del 19 e 20 maggio: ecco i principali eventi a Napoli, Roma e Milano.

Napoli, da Kant a Rossini per la Festa dei Musei

Ercolano, Pompei, il Museo di Capodimonte e il MADRE saranno soltanto alcune delle realtà coinvolte in questo week end dedicato alla cultura: oltre alle aperture serali al prezzo simbolico di 1 euro, a Napoli saranno moltissime le iniziative organizzate in continuità con la Giornata mondiale dei Musei. Oltre all’apertura straordinaria del suggestivo Complesso di Santa Maria delle Anime in Purgatorio ad Arco, testimonianza affascinante dell’antico culto riservato ai morti, anche il Museo Archeologico Nazionale e Castel Sant’Elmo proporranno interessanti iniziative: il primo permetterà al pubblico di assistere in diretta ai laboratori di restauro e recupero dei beni conservati, mentre il secondo ospiterà, nella suggestiva Piazza d’Armi, letture e musiche ispirati ad Immanuel Kant.

Il Teatro San Carlo ospiterà invece, in concomitanza con il 150° anniversario della morte, un’iniziativa interamente dedicata a Gioachino Rossini. Il 19 maggio, dalle ore 10 alle 13, sarà possibile entrare nel mondo del famoso compositore attraverso la mostra “Rossini, furore napoletano” accompagnati da storici e musicologi, i quali offriranno uno sguardo interessante ed inedito sui centinaia di documenti, manoscritti e immagini provenienti dalla Collezione Ragni-Cuoco.

A Roma, archeologia e arte contemporanea

Anche a Roma saranno tantissimi i luoghi di cultura coinvolti nella Festa e nella Notte dei Musei: Villa Adriana, Villa d’Este, le bellissime Terme di Caracalla e il Parco Archeologico di Ostia Antica con la suggestiva Necropoli di Porto, fra le altre. Per l’occasione, il Museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano invece aprirà le porte per una due giorni di iniziative interamente dedicate alla tecnologia, con il laboratorio per adulti “L’arte della fotografia, la fotografia dell’arte nell’era dello smartphone”.

La Galleria Nazionale parteciperà invece con una serie di iniziative espositive e teatrali, oltre che con la tradizionale apertura serale delle sale: il sabato sarà la volta di uno speciale percorso nell’ambito della mostra “I is an Other / Be the Other”, ispirata al lavoro di numerosi artisti africani e al rapporto con l’Altro, oltre che di uno spettacolo teatrale multisensoriale incentrato sull’opera “Sogni” di Vittorio Matteo Corcos. La domenica sarà invece dedicata alla mostra “Arte e moda tra le due guerre” e alle rappresentazioni del teatro di carta giapponese Kamishibai.

Milano: la Festa a Brera

Una vera e propria sfida quella lanciata dalla Pinacoteca di Brera: calarsi nei panni di un artista e riprodurre, con tanto di kit da disegno, alcuni dei celebri quadri conservati nella galleria. L’iniziativa prenderà il via nella mattina di sabato 19 maggio per poi proseguire per tutta la giornata: ai visitatori sarà fornito il materiale necessario per realizzare il proprio capolavoro e riscoprire, attraverso il gioco, l’arte e la cultura di Brera.