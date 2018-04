Il 2018 sarà un anno di molte nuove assunzioni per il Gruppo Ferrovie dello Stato che ha varato una massiccia campagna di reclutamento nel breve periodo nell'ambito del Piano di sviluppo Industriale della compagnia che dovrebbe durare fino al 2026 e prevede l'ingresso di migliaia di nuove leve nel prossimo decennio. La campagna prevede il reclutamento di 500 posti di lavoro di vario genere, sia a bordo dei treni che in ufficio, ed è rivolta sia a specialisti sia a neolaureati e soprattutto riguarda l'interno territori nazionale con sedi di lavoro sparse dal Trentino alla Sicilia. Dopo una prima infornata di personale nei primi mesi dell'anno, tra cui infermieri professionali, Tecnici di igiene generale e specialisti in amministrazione e contabilità, in questi giorni si chiudono le candidature per altri titoli specialistici come Certificatori interoperabilità e certificatori sottosistema a terra e a bordo

Da quanto è possibile vedere dalla sezione ‘Lavora con noi' sul sito di Fs, le offerte di lavoro del gruppo in scadenza ad aprile prevedono contratto a tempo indeterminato e riguardano diverse regioni italiane. A Bolzano si cercano neolaureati in area economico-giuridica da inserire nell’area commerciale di Trenitalia con contratto a Tempo Indeterminato. A Firenze invece si cercano 5 Laureati in Ingegneria con esperienza nel settore della certificazione ferroviaria da inserire col il titolo di Certificatori Interoperabilità presso l’Unità Organizzativa Materiale Rotabile di Italcertifer sempre con contratto a tempo indeterminato. Per le Direzioni Territoriali Produzione di Torino, Firenze e Bologna di Rete Ferroviaria Italiana, invece, si cercano tre geologi con esperienza che dovranno fornire supporto e consulenza tecnica specialistica alle strutture del gruppo.

Per la sede di Roma infine si cercano 10 Certificatori Sottosistema Terra/Bordo da inserire presso l’Unità Organizzativa Controllo Comando e Segnalamento di Bordo/Prodotti di Italcertifer. In questo caso possono candidarsi anche diplomati tecnici ma con almeno 8 anni di esperienza nel settore del segnalamento ferroviario. Bastano tre anni di esperienza invece per chi ha una laurea triennale in Ingegneria o tecnico scientifica pertinente e un ano di esperienza per chi ha una laurea magistrale. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il sito web del gruppo, nella sezione ‘Lavora con noi', da dove è possibile prendere visione delle posizioni aperte e inviare il curriculum vitate tramite l’apposito form. I candidati che saranno ritenuti idonei saranno contattati dalle Ferrovie dello Stato.