Stava tornando a casa in bicicletta dopo aver fatto la spesa nel vicino supermercato, come faceva spesso, quando improvvisamente è stata travolta da un'auto di passaggio che l'ha scaraventata sull'asfalto uccidendola. Così è morta tragicamente Donatella Fabbri, 61enne ferrarese residente nel comune di Berra. L'incidente stradale nella tarda mattinata di martedì, poco prima delle 13, tra Berra e Serravalle, in località Albersano, dove la donna viveva col marito e ed uno dei due figli. Per lei inutili i successivi soccorsi medici allertati dai passanti che hanno assistito allo schianto mortale. Vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l'elisoccorso che però purtroppo non è servito.

Gli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto hanno provato a rianimarla per lungo tempo ma ogni sforzo è stato vano e i medici infine hanno dovuto dichiararne i decesso sul posto. Il dramma a poche centinaia di metri di distanza dalla sua abitazione, lungo un tragitto che, come hanno ricordato i vicini, la donna percorreva spesso in tarda mattinata per andare a fare la spesa. Sul posto sia i Carabinieri di Copparo che la polizia municipale che si è occupata dei rilievi. Secondo una prima ricostruirne dei fatti, sia la bici che l'auto viaggiavano nello stesso senso di marcia quando è avvenuta la tragedia. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata colpita prima dalla parte anteriore della vettura e poi da quella posteriore del mezzo che ha ruotato su se stesso. Alla guida della vettura un giovane residente in zona la cui posizione ora è al vaglio degli inquirenti.