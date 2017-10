Una tranquilla passeggiata al parco con la sua dog-sitter stava per trasformarsi in tragedia per un esemplare di Golden Retriever che il padrone aveva affidato a un ragazza perché se ne prendesse cura in sua assenza. Durante il giro, infatti, il cane ha fiutato qualcosa che lo ha attirato, ha puntato dritto dietro a una siepe e ha ingoiato alcuni involucri tondi abbandonati a terra che in realtà si sono rivelati essere ovuli di droga che probabilmente qualche spacciatore della zona aveva nascosto. Come racconta il quotidiano locale La Nuova Ferrara, è quanto accaduto nei giorni scorsi nella cittadina romagnola dove l'animale è stato portato d'urgenza in un pronto soccorso veterinario.

Fortunatamente l'operazione a cui il cane è stato sottoposto nella clinica veterinaria è riuscita perfettamente e l'animale ora sta bene. I veterinari gli hanno estratto dallo stomaco ben dieci ovuli di eroina, che contenevano un totale di un etto di droga purissima, e che in caso di rottura rischiavano di uccidere il Golden Retriever dopo una atroce agonia. Del caso è stata informata la polizia che ora sta cercando di risalire ai responsabili che hanno abbandonato gli ovuli di droga. Questi erano ancora in confezioni sigillate e da tagliare e quindi non è escluso che facessero parte di una grossa quantità di droga già sequestrata dagli agenti nel stessa zona nei mesi scorsi.