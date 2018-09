Momenti di apprensione nella prima mattinata di martedì a Ferrara dove, poco dopo e 7.30, un grosso incendio ha sprigionato alte fiamme e una grande nuvola di fumo ben visibili in tutto il centro cittadino e poi nel resto della città, facendo scattare subito l'allarme. Ad essere coinvolto è stato un magazzino del negozio di casalinghi Kasanova di piazza Trento Trieste da dove, per motivi ancora da accertare, si sarebbero spigionate le prime fiamme dell'incendio. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni dipendenti dello stesso magazzino che in quel momento erano al lavoro nell'edificio. L'intero stabile è stato fatto evacuare in tempo e fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

Sul posto sono subito l'allarme infatti sono accorse le forze dell'ordine, che poi hanno transennato la zona per isolarla ed evitare a chiunque di avvicinarsi, e diverse squadre di vigili del fuoco che prima hanno fatto evacuare l'edificio e poi hanno lavorato per ore per domare l'incendio. Vista l'entità dell'incendio, i pompieri sono stati impegnati con più mezzi che di volta in volta si sono alternati nello spegnimento delle fiamme. Solo successivamente sono iniziati gli accertamenti mirati a capire le cause dell'incendio e le condizioni degli stabili. Da una primo sopralluogo, il rogo sarebbe partito da un cortiletto scoperto sul retro del negozio e utilizzato come deposito e carico-scarico merci. A bruciare sarebbero stati principalmente cartoni e materiali in plastica.