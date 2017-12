Quando alcuni passanti si sono accorti di quel bambino piccolo che era da solo in un'auto chiusa posteggiata nel parcheggio del centro commerciale, per alcuni minuti hanno temuto il peggio. Fortunatamente, come hanno constatato gli agenti di polizia e i sanitari del 118 accordi su posto dopo una chiamata che segnalava la situazione, si è scoperto che il bimbo stava bene ed era solo addormentato sui sedili anche se di fatto era stato lasciato da solo nella vettura chiusa. Come racconta il quotidiano locale La Nuova Ferrara, è quanto accaduto mercoledì sera intorno alle 19 nel parcheggio attiguo al Centro commerciale MediaWorld della città romagnola.

Il trambusto attorno alla macchina ovviamente ha richiamato l'attenzione dei genitori del piccolo che, neanche a dirlo, lo avevano lasciato solo per andare a fare compere nell'attiguo Centro commerciale. Gli agenti della volante quindi hanno avviato gli accertamenti del caso per valutare i motivi di questo abbandono temporaneo del piccolo che si è scoperto avere solo 3 anni e mezzo. Secondo quanto riferito dai genitori, sarebbe stato lasciato in auto perché si era addormentato e loro dovevano fare un acquisto di pochi minuti. Per loro è scattata quindi la denuncia per abbandono di minori.