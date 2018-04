Drammatico incidente ieri sera lungo la provinciale 4, all'altezza di Rero, in provincia di Ferrara. Pochi minuti prima delle 21, Davide Menegatti, 35enne di Tresigallo, ha perso il controllo della sua Ford Kuga ed è uscito di strada. La vettura ha finito la sua corsa in un campo e si è rovesciata su se stessa. Nell’impatto, violentissimo, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’auto. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, accorsi con un’ambulanza e un’automedica: troppo gravi le ferite riportate dal 35enne nello schianto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri della Compagnia di Copparo. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Migliarino a Tresigallo.

Menegatti, già candidato nella lista del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Tresigallo del 2016, lavorava a Ferrara, era molto conosciuto nel medio ferrarese per il suo impegno nel sociale: lavorava nel settore dell’accoglienza ai migranti all’interno della Cooperativa sociale Camelot ed era papà di due bambini avuti dalla compagna, dirigente dell’Arci di Ferrara.