Dramma nella prima mattinata di sabato in un'abitazione di Casumaro, in provincia di Ferrara. Un improvviso incendio scoppiato in casa poco prima delle sei ha sorpreso nel sonno una famigliola composta da madre e due figli adolescenti che vivevano nella villetta a due piani. Il rogo è costato la vita a una mamma di 52 anni mentre i due figli sono stati salvati all'ultimo momento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e ricoverati poi in ospedale con una forte intossicazione da fumo. La vittima è Giovanna Rondinelli, originaria di Faenza ma da molto tempo residente a Casumaro. La donna lavorava come infermiera all'ospedale Santissima Annunziata di Cento

Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Salvi invece i due figli di 14 e 16 anni, ritrovati svenuti in casa dai pompieri ed evacuati con una scala attraverso una portafinestra di un balcone dell'abitazione. Portati d'urgenza in ambulanza dall'ospedale di Cona, i due giovani sono stati successivamente trasferiti nella camera iperbarica di Ravenna. Leggermente intossicato dal fumo anche un vicebrigadiere dei carabinieri, tra i primi a intervenire sul posto e a cercare di soccorrere in casa i residenti.

Le cause esatte da cui si è originato il rogo sono ancora da stabilire ma dalle prime informazioni sembra che l'incendio sia partito per cause accidentali. Principali sospettati sono alcuni addobbi natalizi che erano stati allestiti nell'abitazione della vittima. Cordoglio per quanto accaduto è stato espresso del Sindaco di Cento che in segno di lutto ha fatto spegnere la filodiffusione dei canti natalizi per mantenere la città in silenzio.