in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente mortale nel pomeriggio di domenica a Cento, comune nella provincia di Ferrara. Intorno alle 16 in via Risorgimento c’è stato un incidente stradale tra due auto: secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, all’incrocio tra la via di Mezzo e via Fontana i due veicoli si sono scontrati frontalmente e uno di questi in seguito all’impatto ha invaso il marciapiede. Marciapiede sul quale stava passeggiando in quel momento una donna di settantuno anni, che è stata travolta e uccisa dall'auto. Per lei, nonostante gli sforzi dei soccorritori del 118 subito intervenuti sul posto, non c’è stato nulla da fare.

L'incidente poco distanza dalla casa dei due coniugi – L’anziana, M.A. le sue iniziali, stava rientrando a casa dopo una passeggiata col marito, sotto choc dopo la tragica fatalità avvenuta proprio poco distante dalla loro abitazione. Nell’incidente di Cento è rimasto ferito anche uno dei conducenti delle due auto, poi portato all’ospedale Sant’Anna a Cona di Ferrara con ferite di media gravità. La persona a bordo dell’altro auto coinvolta nell’incidente è rimasta invece illesa. Sul luogo, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti polizia municipale di Cento e vigili del fuoco.