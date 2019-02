FERMO – Forzare due auto dei vigili urbani, rubare l'etilometro e altre attrezzature di servizio, e poi vantarsi in Rete pubblicando tutto nelle story di Instagram. Questa la "bravata" costata cara a un 30enne, che è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo di Fermo per furto e danneggiamento aggravato. Con lui sono stati indagati, altri due giovani, tra cui un 18enne, per i quali non sono state ritenute consone le esigenze cautelari.

I fatti risalgono alle prime ore di domenica 20 gennaio. I tre, un argentino e due marocchini, si erano introdotti all'interno di un'area recintata del comando della polizia municipale di Fermo. Qui hanno preso di mira due mezzi in forza ai vigili urbani e li hanno depredati. Dalle auto sono stati asportati una macchina fotografica, una ricetrasmittente, una paletta, un precursore per alcoltest e una torcia.

I carabinieri hanno immediatamente visionato le immagini del circuito di videosorveglianza e successivamente hanno attenzionato i presunti responsabili sul web. La caccia ha dato ottimi frutti, visto che uno di loro ha pensato bene di postare tutto on line sul suo profilo personale su Instagram.

Il 30enne inoltre è responsabile anche dell'aggressione ad un carabiniere durante un controllo. Gran parte della refurtiva eè stata recuperata nelle abitazioni dei tre.