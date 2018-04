Lo hanno picchiato con una ferocia inaudita, legato e imbavagliato fino a farlo soffocare. E tutto per un misero bottino di 10 euro. E' morto così Stefano Marilungo di 65 anni, ucciso nel pomeriggio di ieri, sabato 28 aprile, all'interno dell'impresa funebre in via Adige a Sant'Elpidio a Mare, di cui era il titolare. In tre, tutti con marcato accento dell'Est Europa, prima lo hanno ingannato, dicendogli di voler parlare con lui per organizzare il funerale di un loro parente, e poi lo hanno minacciato, chiedendogli tutto il denaro che aveva a disposizione.

Come racconta il Resto del Carlino, quando la vittima ha confessato di non avere soldi in cassa, i banditi hanno reagito con violenza: gli hanno legato mani e piedi dietro la schiena e lo hanno imbavagliato fino farlo morire soffocato. Il fratello di Stefano, Sergio, 72 anni, che vive al piano superiore della palazzina dove si trova anche l'impresa funebre di famiglia, attirato dalle urla del titolare, è corso a controllare cosa stesse succedendo e si è trovato di fronte i tre rapinatori, che hanno chiesto anche a lui di consegnare tutto il denaro. L’uomo ha tirato fuori il portafogli con dentro 10 euro. Alla vista della misera somma, i tre hanno iniziato a picchiare con calci e pugni anche lui. Quindi, lo hanno legato e imbavagliato con la stessa tecnica, per poi fuggire. A lanciare l’allarme è stato un vicino, che, rientrando a casa con la moglie, ha notato la porta della palazzina dei Marilungo aperta e udito dei lamenti.

Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di un nome ai tre banditi. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, alcuni sconosciuti sarebbero stati visti aggirarsi in zona, a bordo di una Mercedes Classe A nera, già nei giorni precedenti. Ma si tratta al momento solo di ipotesi.