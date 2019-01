Lo ha scoperto la compagna: Luca Ubaldi, medico di base di 41 anni, era riverso a terra nel suo appartamento, all'ultimo piano di una palazzina di Fermo. Nonostante sia subito scattato subito l’allarme, per Ubaldi non c’è stato nulla da fare: erano le 8.30 di ieri, 23 gennaio, e il suo cuore aveva già cessato da troppo tempo per effettuare qualsiasi tentativo di rianimazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo, i poliziotti della questura di Fermo e quelli della Scientifica.

La prima ipotesi è che si sia trattato di suicidio, per quanto apparentemente immotivato: “Ubaldi era un uomo sereno, aveva una compagna che amava e che lo amava, con lei era felice. Proprio a lei ha scritto un messaggio in cui dice di voler lasciare i suoi averi per l’amore che gli ha regalato” si legge sul Resto Del Carlino. Non sarebbe stato trovato nessun biglietto o lettera che spieghino l’eventuale decisione di farla finita. Sarà l’autopsia a confermare o meno la prima ipotesi relativa al suicidio. Certo che è fino a poche ora prima della sua morta, Ubaldi aveva vissuto una vita normale. Era stato al lavoro nel suo ambulatorio anche nella serata di martedì, era andato a cena con gli amici, poi passato allo sportello bancomat aveva fatto un prelievo di denaro e quindi era rientrato a casa come faceva tutte le sere.

Molto stimato sia persona sia come medico, aveva lavorato a Montegiorgio, a Fermo e a Porto San Giorgio. Il 41enne, come il padre, maresciallo dei carabinieri in concedo, e il fratello, cancelliere capo del tribunale di Fermo, era molto noto negli ambienti professionali. La notizia si è sparsa in fretta e ha lasciato molte persone di sasso. Anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha espresso "incredulità e tristezza" per la sua scomparsa.