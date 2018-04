Allarme nel traforo del Monte Bianco. Un furgone proveniente dalla Francia è stato bloccato dalla polizia perché a bordo sarebbe stato trovato materiale esplosivo: due chili di tritolo. L'autista del furgone, un cittadino dell'est Europa, sembra bosniaco, sarebbe stato fermato e nei sui confronti sono in corso accertamenti. Gli inquirenti al momento escluderebbero, infatti, qualsiasi collegamento con il terrorismo.

Il mezzo, un Mercedes sprinter di colore bianco, è stato fermato all'alba mentre stava entrando sul territorio italiano. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia di frontiera. Sul posto sono intervenuti per precauzione anche gli artificieri, che hanno portato via diversi candelotti probabilmente di esplosivo che sarebbero stati occultati in una portiera del mezzo. Oltre all'autista, sul furgone viaggiavano altri passeggeri, anche loro originari dell'est europeo, che da alcune ore sono sotto interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria. Sul posto il procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, e il sostituto procuratore Luca Ceccanti. A fermare il furgone sono stati i poliziotti nell'ambito di un'indagine antidroga della squadra Mobile di Milano che era già sulle tracce dei criminali.