Aveva solo nove anni e stava andando al supermercato con i genitori quando rimase vittima di uno degli agguati degli uomini della Uno Bianca, la banda di criminali che imperversò in Italia tra gli anni '80 e '90 con violente rapine a mano armata, rimanendo ferita gravemente insieme alla madre. Alcuni proiettili la centrarono e avrebbero potuto ucciderla ma lei si è ripresa e a distanza di 24 anni, nello stesso giorno, ha messo al mondo sua figlia. È la storia di Francesca Gengotti, la bimba rimasta coinvolta nell'assalto alla Coop delle Celle di Rimini del 30 gennaio 1988 in cui morì la guardia giurata Giampiero Picello, prima della tante vittime dei fratelli Savi.

Il destino ha voluto che per lei il 30 gennaio non fosse più un giorno triste da ricordare ma un evento lieto visto che la figlia ha deciso di nascere proprio il 30 gennaio di sei anni fa. A distanza di trenta anni da quei terribili fatti ora per la prima volta Francesca ha accettato di parlare "di questo segno del destino" raccontando la sua storia ai giornali riminesi. "Avevo soltanto nove anni, ma ricordo tutto come se fosse ieri. Stavo entrando con i miei genitori e mia sorella al supermercato quando abbiamo sentito all’improvviso un rumore, come di un petardo: la banda aveva appena aperto il fuoco… Mio padre ha urlato tutti giù, ma i proiettili hanno colpito me e mia madre" ha raccontato la donna al Resto del Carlino

"Col passare del tempo ho cercato di rimuovere i ricordi, forse anche per questo non sono mai andata alle cerimonie per le vittime dell’Uno Bianca. Ma è impossibile dimenticare" ha ammesso Francesca. Del resto a ricordarle cosa ha passato ci sono sempre i proiettili conficcati nel suo corpo. Per questo "mi auguro solo che i fratelli Salvi non escano mai dal carcere e paghino fino in fondo per quello che hanno fatto", ha dichiarato la donna . "È stato mio padre, dopo il parto, a dirmi: ti ricordi che oggi è il 30 gennaio? Mi sono emozionata e ho pensato che in qualche modo fosse un segno del destino: perché nel giorno in cui potevo morire è nata mia figlia. È stata come una rinascita per me", ha concluso Francesca.