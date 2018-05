in foto: Whitney Martin, 19 anni.

I sintomi erano quelli di una comune influenza: febbre alta e raffreddore, un po' di stanchezza e dolori muscolari. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che per Whitney Martin, 19enne di Telford, in Gran Bretagna, questo sarebbe stato l'inizio di un vero e proprio incubo. Si trattava, infatti, di una sepsi, un effetto collaterale di risposta dell'organismo ad un'infezione, che ha portato la ragazza al coma. Ed ora le speranze di amici e parenti di una sua futura guarigione sono appese ad un filo. Tutto è cominciato poco più di tre settimane fa, quando la giovane ha accusato i primi malori. Ma quando la madre Suzanne si è resa conto che nonostante le cure e le medicine somministrate la temperatura corporea continuava a salire, e la sua pressione sanguigna a scendere, ha capito che c'era qualcosa che non andava.

Così, hanno deciso di trasferirla in ospedale, dove i medici sono stati chiari sulla diagnosi finale: non si trattava di febbre ma di una sepsi dovuta ad una pericolosa infezione, che stava attaccando i suoi organi vitali. Era il 4 maggio scorso. Durante il ricovero, la 19enne ha avuto anche per ben due volte un attacco di cuore ed è stata per questo posta in coma indotto. Le sue condizioni sono peggiorate al punto da rendere necessario il suo trasferimento a Manchester, in un centro specializzato. Le sue funzioni vitali, al momento, sono garantite solo dall'ausilio di alcuni macchinari,a cui resta attaccata giorno e notte. "Aveva solo un po' di febbre, sentiva caldo e poi subito dopo freddo – ha detto alla stampa locale la mamma ancora in stato di choc -, e credevo che come sempre stesse esagerando quando diceva di stare male. Era in salute e piena di vita, ora non sappiamo neanche se riuscirà a sopravvivere".