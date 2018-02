"Non so perché Salvini e Berlusconi abbiano scelto di non partecipare alla nostra manifestazione, mi lascia perplessa questa assenza". Così ha commentato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti appena arrivata al cinema Adriano a Roma, dove si è svolta la "Manifestazione anti-inciucio" promossa da Fratelli d'Italia.

I due alleati della coalizione di centrodestra, Berlusconi e Salvini avevano già annunciato che non si sarebbero uniti alla piazza di Fratelli d'Italia, considerato un modo per il partito della Meloni, per farsi propaganda. "Fratelli d'Italia non sosterrà mai governi con il Pd o con 5 Stelle. Non capisco la difficoltà a partecipare a questa iniziativa, tranne se non si ha in testa qualche piano B". E incalza il Cavaliere dal palco dell'Adriano: "Questa manifestazione è dannosa se vuoi fare l'inciucio".

Molti gli esponenti di FdI presenti all'evento, tra i quali il coordinatore nazionale Guido Crosetto, e il capogruppo alla Camera Fabio Rampelli.

"Il nostro è un patto di onorabilità rispetto ai nostri elettori – ha detto Isabella Rauti, candidata per FdI – non ci sentiamo soli. Noi contiamo di raggiungere il 40% come coalizione e di governare, ma qualora sfuggissimo l'obiettivo, non siamo disponibili a governi di inciucio".

"Sono certa che gli italiani hanno ben chiaro chi votare, vincerà il centrodestra e andremo a governare" – ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè – "La campagna elettorale la facciamo tutti in modo forte; mi auguro che anche loro siano stati molto impegnati sul territorio e che per questo non siano potuti venire". Infine, sul caso Passariello, il candidato campano indagato, Santanchè ha detto: "Abbiamo fiducia nella magistratura anche se abbiamo visto quanti buchi nell'acqua a volte sono stati fatti; non abbiate timori, se dovesse uscire qualcosa, state tranquilli, Giorgia Meloni si comporterà nella maniera giusta".

"Valuteremo le responsabilità di Passariello, io sul millantato credito non ho tutti gli elementi per valutare. Ho attivato i probiviri, speriamo di avere elementi in più per fare chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, io chiederò che faccia un passo indietro". Ha risposto così Giorgia Meloni sul coinvolgimento di Luciano Passariello, candidato alla Camera con Fretelli d'Italia, nell'inchiesta Bloody Money lanciata da Fanpage.it.