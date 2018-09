Un farmaco antitumorale è stato ritirato dalle farmacie a causa di un errore di stampa sul foglio di alluminio che ricopre il blister. Ad annunciare il ritiro del farmaco è la società Bristol-Myers Squibb. Nello specifico, si tratta delle confezioni di due lotti e precisamente degli 8D05310 e 8F05192 con scadenza 1-2021 della specialità medicinale VEPESID 10CPS 100MG – AIC 024639041. A evidenziare il motivo del ritiro del medicinale dalle farmacie è Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: è stato fatto un errore di stampa del foglio di alluminio che ricopre il blister a causa del quale alcuni blister contenenti 10 capsule riportano su alcune capsule la dicitura “Vepesid 100 mg cps molli” e su altre “Vepesid 50 mg cps molli”.

L'errore di stampa potrebbe creare confusione nei pazienti – Si tratta di un errore che potrebbe creare confusione nei pazienti circa il dosaggio delle singole capsule, esponendo gli stessi al rischio di assumere una dose maggiore rispetto a quella prescritta dal medico. Pertanto la Società Bristol-Myers Squibb invita a interrompere immediatamente la distribuzione di questi lotti del medicinale e comunicare via fax al n. 800 867 188 o via mail all'indirizzo customerinfo.it@bms.com il dettaglio delle giacenze in possesso delle farmacie al fine di poter procedere al ritiro delle stesse e alla eventuale sostituzione con il farmaco VEPESID 20CPS 50MG – AIC 024639039 o al relativo indennizzo. La Bristol-Myers Squibb chiede anche di essere informata nel caso in cui non ci fossero più prodotti in giacenza. Il presente richiamo determina una situazione di carenza di Vepesid 100 mg capsule molli.