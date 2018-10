Un ragazzo di ventiquattro anni è morto improvvisamente mentre si trovava al cinema con un suo amico. La tragedia si è consumata a Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino, all'Uci Cinema di Bellocchi. Il giovane che ha perso la vita si chiamava Alessandro Antonioli e viveva a Marotta. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, intorno alle 22.30 di giovedì sera Alessandro ha detto all'amico di sentirsi molto stanco, poi ha iniziato ad ansimare. Aveva difficoltà respiratorie e improvvisamente si è accasciato privo di sensi. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare il giovane, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per stabilire le cause del decesso sarà necessario aspettare l’autopsia. Classe 1994, Alessandro ha frequentato l’istituto alberghiero “Panzini” di Senigallia e ha lavorato fino all’autunno 2017 come cuoco in un ristorante di Fano dove proprio la sera della tragedia aveva cenato insieme al suo amico.

La mamma: “Era un figlio straordinario” – La notizia dell'improvvisa scomparsa del ventiquattrenne ha sconvolto la comunità di Marotta, dove tutti conoscono e stimano la famiglia del ragazzo. Il Resto del Carlino ha sentito la mamma del giovane, l’avvocatessa e consigliera comunale di Mondolfo del Movimento 5 Stelle Silvana Emili. La donna chiede di sapere che cosa è accaduto a suo figlio: “Alessandro era un figlio straordinario, buono, affettuoso, legato alla famiglia. Con lui c’era il desiderio autentico di trascorrere il tempo insieme. Di salute è sempre stato bene, vogliamo sapere anche noi cos’è successo”, ha detto sottolineando la bellezza di suo figlio. “Lui era un ragazzo fantastico, sempre col sorriso sulle labbra, che aveva intrapreso con gioia il progetto lavorativo insieme al babbo”, così ancora la mamma. “È una tragedia che ci lascia senza parole. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di forte dolore, testimoniando il cordoglio di tutta la nostra collettività”, le parole di cordoglio del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri.