Dopo essere uscite da un locale, Jerely Evans e l'amica Nicola King, due ragazze di 25 e 23 anni, hanno avvicinato Ray Ramson, un senzatetto che sostava lì vicino e che da anni vive per le strade di Porthsmouth, in Inghilterra. Inizialmente hanno finto intenti amichevoli, ma poi per Ray è iniziata una notte da incubo. Le due ragazze hanno avvicinato l'uomo con una scusa, allungandogli 5 sterline di elemosina, per poi subito dopo iniziare ad insultarlo con veemenza. Infastidito, Ray si è allontanato, ma le due l'hanno inseguito e bullizzato. Prima Nicola King ha fatto la pipì sopra la coperta del senzatetto, poi l'amica ha dato fuoco a tutti gli averi dell'uomo, che a quel punto è stato costretto ad abbandonare tutto e a fuggire per salvarsi la vita.

Le due ragazze, come riporta il Mirror, sono subito scappate ma una telecamera di sicurezza aveva ripreso tutta la scena e proprio grazie alle registrazioni è stato possibile risalire alla loro identità. Una volta identificate, le due sono rinviate a giudizio: la Evans è stata condannata a 4 mesi di carcere, mentre per la King la sentenza è prevista per il prossimo 27 ottobre. Per la Evans la condanna è stata molto lieve perché le è stata riconosciuta solo l'intenzione di dare fuoco agli oggetti del clochard, e non all'uomo. L'avvocato della ragazza ha così motivato la sua difesa: "La mia cliente ha un quoziente intellettivo molto basso e una lieve disabilità intellettiva che non la rende pienamente consapevole delle sue azioni".